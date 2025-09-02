Бывший СССР
Путин объяснил премьеру Словакии причины начала спецоперации

Путин: Москва на СВО защищает людей, связывающих судьбу с Россией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Москва в ходе специальной военной операции (СВО) защищает свои интересы и людей, связывающих свою судьбу с Россией. Причины начала конфликта премьер-министру Словакии Роберту Фицо объяснил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«[Москва] вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традицией», — заявил российский лидер.

Ранее Путин начал встречу с Фицо в Пекине. Президент России подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.

Фицо заявил российскому лидеру, что Словакия очень жестко реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Он рассказал о своих планах поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

