Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 2 сентября 2025Мир

Путин встретился с иностранным премьером

Путин начал двусторонние переговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал двусторонние переговоры с премьер-министром Пакистана Мианом Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит отношения с Пакистаном и готова продолжать развитие сотрудничества с республикой. Путин также пригласил премьер-министра посетить Россию в ноябре.

В ответ Шахбаз Шариф поблагодарил президента России за приглашение. «Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней», — сказал политик.

Премьер-министр Пакистана также подчеркнул решимость республики укреплять двусторонние связи с Россией.

Ранее Путин провел встречу с премьер-министров Словакии Робертом Фицо в Пекине. Президент России подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости