Путин встретился с иностранным премьером

Путин начал двусторонние переговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом

Президент России Владимир Путин начал двусторонние переговоры с премьер-министром Пакистана Мианом Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит отношения с Пакистаном и готова продолжать развитие сотрудничества с республикой. Путин также пригласил премьер-министра посетить Россию в ноябре.

В ответ Шахбаз Шариф поблагодарил президента России за приглашение. «Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о воспоминаниях моих юных дней», — сказал политик.

Премьер-министр Пакистана также подчеркнул решимость республики укреплять двусторонние связи с Россией.

Ранее Путин провел встречу с премьер-министров Словакии Робертом Фицо в Пекине. Президент России подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.