Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

Путин: Россия не возражала против членства Украины в ЕС, НАТО — другой вопрос

Возможное членство Украины в НАТО затрагивает вопрос обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что касается членства Украины в ЕС (Европейском союзе — прим. «Ленты.ру»), мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», — объяснил глава государства.

О возможном вступлении Украины в НАТО на встрече с Путиным также высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Киев не может стать членом альянса.