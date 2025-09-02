Раскрыта связанная с Украиной деталь во встрече Путина и Си Цзиньпина

CCTV не упомянуло Украину среди тем переговоров Путина и Си Цзиньпина

Украины не было среди тем переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На это указывает сообщение CCTV об итогах встречи.

В публикации о результатах беседы и затронутых вопросах отсутствует упоминание украинского кризиса. Кроме того, не упоминается встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. При этом отмечается, что российский лидер и председатель КНР провели «углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес».

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов о двустороннем сотрудничестве по итогам переговоров в Пекине.

В ходе встречи китайский лидер отметил, что участие лидеров России и КНР в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало хорошей традицией в двусторонних отношениях.