00:56, 2 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

ИКИ и ИСЭФ: Магнитные бури на Земле ожидаются в течение часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Облако солнечной плазмы от сильной вспышки достигло Земли — в связи с этим в ближайшее время может начаться магнитная буря. Об этом предупредила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики (ИКИ РАН и ИСЭФ).

В РАН сообщили, что облако солнечной плазмы ударило по Земле, поэтому магнитные бури могут начаться в течение часа.

«Теперь кто кого. Если пробьет [геомагнитное поле], то в течение часа начнутся [полярные] сияния и [магнитные] бури», — подчеркнули эксперты.

В лаборатории добавили, что солнечное вещество, выбросом которого сопровождалась вспышка М2.76, летело к Земле со скоростью 650 километров в секунду.

Ранее сообщалось, что магнитная буря на Земле ожидается во вторник, 2 сентября. Пик возмущений ожидается примерно в полдень 2 сентября, когда геомагнитный индекс достигнет уровня около семи, что соответствует магнитным бурям категории G3 по шкале NOAA (шкала Национальной администрации США по исследованиям океана и атмосферы).

