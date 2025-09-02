Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

Те, кто переоценил свои финансовые возможности, внезапно остался без работы или дохода, а также превысил допустимый уровень долговой нагрузки, рискуют потерять жилье, приобретенное по ипотеке. Об этом рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

В первую очередь, речь идет о реструктуризации — уменьшении ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита.

Во-вторых, возможны ипотечные каникулы, которые позволяют временно отложить платежи в случае тяжелых жизненных ситуаций, таких как болезнь, снижение дохода, увеличение числа иждивенцев или утрата имущества в зоне чрезвычайной ситуации.

«Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить», — предупредила россиян Бочкина.

