02:41, 2 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

Марина Совина
Фото: Pixabay

Те, кто переоценил свои финансовые возможности, внезапно остался без работы или дохода, а также превысил допустимый уровень долговой нагрузки, рискуют потерять жилье, приобретенное по ипотеке. Об этом рассказала агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

В первую очередь, речь идет о реструктуризации — уменьшении ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита.

Во-вторых, возможны ипотечные каникулы, которые позволяют временно отложить платежи в случае тяжелых жизненных ситуаций, таких как болезнь, снижение дохода, увеличение числа иждивенцев или утрата имущества в зоне чрезвычайной ситуации.

«Кроме того, стоит иметь в виду, что долг за этот период не списывается и в дальнейшем его все равно придется выплатить», — предупредила россиян Бочкина.

Ранее сообщалось, что покупатели жилья в Москве заинтересовались более просторными однокомнатными квартирами.

