Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

На Ставрополье суд приговорил к 10 годам работорговца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Шпаковский районный суд Ставропольского края приговорил 44-летнего мужчину к десяти годам колонии по делу о работорговле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фигуранта признали виновным в преступлениях по статьям об участии в преступном сообществе и купле-продаже человека, совершенной в целях его эксплуатации. Следствие и суд установили, что в начале 2019 года было создано преступное сообщество, в которое вошли четыре банды, действовавшие в Изобильненском, Труновском, Шпаковском округах и городе Невинномысске.

В апреле 2023 года подсудимый познакомился с мужчиной, находящимся в трудной жизненной ситуации. Его обманом перевезли в город Михайловск, где заперли в доме и не выпускали. Позже потерпевшего продали за пять тысяч и 50 килограммов колбасы в качестве работника на животноводческой ферме.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области обнаружили фермерское хозяйство с сотней рабов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    Максим Фадеев закрыл свой лейбл

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

    Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

    Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

    Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

    В российском регионе заявили о стабилизации поставок бензина

    В российском городе активизировались летучие мыши

    В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости