Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

На Ставрополье суд приговорил к 10 годам работорговца

Шпаковский районный суд Ставропольского края приговорил 44-летнего мужчину к десяти годам колонии по делу о работорговле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фигуранта признали виновным в преступлениях по статьям об участии в преступном сообществе и купле-продаже человека, совершенной в целях его эксплуатации. Следствие и суд установили, что в начале 2019 года было создано преступное сообщество, в которое вошли четыре банды, действовавшие в Изобильненском, Труновском, Шпаковском округах и городе Невинномысске.

В апреле 2023 года подсудимый познакомился с мужчиной, находящимся в трудной жизненной ситуации. Его обманом перевезли в город Михайловск, где заперли в доме и не выпускали. Позже потерпевшего продали за пять тысяч и 50 килограммов колбасы в качестве работника на животноводческой ферме.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области обнаружили фермерское хозяйство с сотней рабов.