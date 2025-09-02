Силовые структуры
18:19, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка сорвала крест со спящего десятилетнего сына знакомой

В Тверской области женщина обокрала спящего сына знакомой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ta.tia.na / Shutterstock / Fotodom

В Тверской области суд рассмотрит дело 46-летней местной жительницы, обворовавшей 10-летнего сына знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в мае 2025 года женщина по просьбе подруги осталась в квартире с мальчиком, она должна была присмотреть за ним. Когда ребенок уснул, обвиняемая сняла с него золотую цепочку с крестом за 120 тысяч рублей.

Возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ульяновске суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать девушку на пляже.

