Россиянка сорвала крест со спящего десятилетнего сына знакомой

В Тверской области женщина обокрала спящего сына знакомой

В Тверской области суд рассмотрит дело 46-летней местной жительницы, обворовавшей 10-летнего сына знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в мае 2025 года женщина по просьбе подруги осталась в квартире с мальчиком, она должна была присмотреть за ним. Когда ребенок уснул, обвиняемая сняла с него золотую цепочку с крестом за 120 тысяч рублей.

Возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

