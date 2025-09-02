Бывший СССР
Российский боец высказался про боеспособность украинских частей БПЛА

Солдат Старый: у ВСУ стало заметно больше дронов за полгода
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem lukatsky / АР

За прошедшие полгода у Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало заметно больше дронов, в том числе управляемых с помощью оптоволокна. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» российский стрелок прикрытия в группе БПЛА с позывным Старый.

По его словам, сейчас практически все штурмовые подразделения украинской армии на передовой располагают прикрытием со стороны опытных операторов беспилотников. В среднем у неприятеля на пехотный батальон, как уверяет боец, приходится один взвод ударных БПЛА.

«Независимо от того, элитное подразделение это или "бусифицированная" пехота, прикрытие беспилотниками у них будет всегда», — утверждает Старый.

Он добавил, что лучшим оружием против FPV-дронов на передовой по прежнему остается дробовик, поскольку «системы РЭБ развиваются, но не дают полной защиты».

«Противник постоянно совершенствуется: подбирает частоты, все чаще использует оптоволокно. В техническом креативе ему не откажешь», — заключил военный.

Ранее стало известно, что российские операторы БПЛА пленили украинскую военнослужащую. Они «сопроводили» ее до российских позиций с помощью беспилотников, а затем задержали.

    Все новости