18:47, 2 сентября 2025Бывший СССР

Российский военкор назвал настоящего убийцу Парубия

Коц: Парубия, как и Фарион, убила атмосфера ненависти
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия убила «атмосфера ненависти». Такое мнение высказал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Он обратил внимание на появившиеся в социальных сетях видеокадры из Львова с церемонии прощания с Парубием. Коц выразил мнение, что они были нужны для фиксации всех причастных «и к приходу таких маргиналов к власти, и к их закату».

«Это и есть та самая атмосфера ненависти, которая убивает ее главных разжигателей. Так было с [экс-депутатом Верховной Рады Ириной] Фарион, так стало с Парубием, то же самое ждет всех, кто приехал сегодня с пышными букетами кроваво-алых роз во Львов», — добавил военкор.

Прощание с застреленным 30 августа экс-спикером Рады прошло во Львове днем 2 сентября. На нем были замечены в том числе бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и действующий спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

