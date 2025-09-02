Силовые структуры
08:55, 2 сентября 2025

Руководителей крупнейшего в России объединения строителей задержали

В Москве руководство НОСТРОЙ задержали за подкуп
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, речь идет о руководителе организации Сергее Кононыхине и его заместителе Виталии Еремине. Мужчин обвинили в коммерческом подкупе. Их отправили под стражу. Других подробностей пока нет.

НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний.

Ранее в Тюмени суд приговорил к трем годам и месяцу лишения свободы условно бывшего вице-президента российской авиакомпании, который разработал незаконную схему по продаже билетов и получил за это миллионный откат.

