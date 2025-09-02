Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов ответил на вопрос об отношениях с одноклубником украинцем Ильей Забарным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью футболиста журналистам.

Сафонов отказался комментировать ситуацию. Вместо этого он оценил свою роль в команде и порассуждал о профессиональных целях. «Я не ставлю перед собой задачу. Какая разница — играть 15 или 20 матчей? Задача — сыграть следующий матч и чтобы меня ценили в команде. Это я должен доказать своей игрой», — сообщил Сафонов.

Голкипер также подчеркнул, что за время в ПСЖ стал опытнее, техничнее и лучше адаптирован к высокому темпу игры. Кроме того, он отметил, что скучает по прежнему клубу — «Краснодару».

Ранее защитник ПСЖ Забарный рассказал об общении с Сафоновым. Спортсмен отметил, должен взаимодействовать с Сафоновым во время тренировок и игр и намерен выполнять свои обязательства перед клубом. Он подчеркнул, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами, кроме профессиональных.