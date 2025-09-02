Спорт
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Завтра
03:30 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
61:93
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
6:13
1-я четверть
live
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
19:20
1-я четверть
live
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
21:31, 2 сентября 2025Спорт

Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов ответил на вопрос об отношениях с одноклубником украинцем Ильей Забарным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью футболиста журналистам.

Сафонов отказался комментировать ситуацию. Вместо этого он оценил свою роль в команде и порассуждал о профессиональных целях. «Я не ставлю перед собой задачу. Какая разница — играть 15 или 20 матчей? Задача — сыграть следующий матч и чтобы меня ценили в команде. Это я должен доказать своей игрой», — сообщил Сафонов.

Голкипер также подчеркнул, что за время в ПСЖ стал опытнее, техничнее и лучше адаптирован к высокому темпу игры. Кроме того, он отметил, что скучает по прежнему клубу — «Краснодару».

Ранее защитник ПСЖ Забарный рассказал об общении с Сафоновым. Спортсмен отметил, должен взаимодействовать с Сафоновым во время тренировок и игр и намерен выполнять свои обязательства перед клубом. Он подчеркнул, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами, кроме профессиональных.

