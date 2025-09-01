Украинский защитник ПСЖ рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым

Илья Забарный: Я должен взаимодействовать с Сафоновым на профессиональном уровне

Защитник парижского ПСЖ и сборной Украины по футболу Илья Забарный рассказал о взаимоотношениях с российским вратарем парижан Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает L'Equipe.

«Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом», — заявил Забарный.

Игрок добавил, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами. Он также поддержал решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

Ранее появилась информация, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Кроме того, во время первой тренировки в ПСЖ футболисты общались на русском языке.