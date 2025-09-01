Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
Сегодня
14:45 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
Сегодня
16:30 (Мск)
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
11:28, 1 сентября 2025Спорт

Украинский защитник ПСЖ рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым

Илья Забарный: Я должен взаимодействовать с Сафоновым на профессиональном уровне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Защитник парижского ПСЖ и сборной Украины по футболу Илья Забарный рассказал о взаимоотношениях с российским вратарем парижан Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает L'Equipe.

«Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом», — заявил Забарный.

Игрок добавил, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами. Он также поддержал решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

Ранее появилась информация, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Кроме того, во время первой тренировки в ПСЖ футболисты общались на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    Печник предотвратил взрыв в доме советского генерала в деревне

    Мантуров пообещал не оставить в беде работников российского автопрома

    Выявлена неожиданная связь брака и психических расстройств

    Россиянам предсказали время начала сильной магнитной бури

    Раскрыты подробности о помогавшем устроить диверсию на родине россиянине

    В российском регионе странное поведение водителя грузовика помогло раскрыть преступление

    На Украине нашли подозреваемого в убийстве Парубия

    Дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики

    Российский вице-премьер высказался о сотрудничестве с Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости