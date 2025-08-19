Спорт
11:01, 19 августа 2025Спорт

Стали известны подробности общения Сафонова с украинцем Забарным в ПСЖ

Sport24: Сафонов общался с украинцем Забарным в ПСЖ на русском языке
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Manon Cruz / Reuters

Украинский новичок ПСЖ Илья Забарный во время первой тренировки общался с российским вратарем команды Матвеем Сафоновым на русском языке. Подробности коммуникации игроков стали известны Sport24.

Уточняется, что общение проходило в рамках рабочих моментов. После перехода Забарного в ПСЖ с украинцем и Сафоновым лично общались главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луис Кампуш. Это было сделано для того, чтобы исключить любые репутационные риски для ПСЖ. Баланс в коммуникации Забарного с Сафоновым также помогает сохранить капитан команды бразилец Маркиньос.

17 августа сообщалось о том, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Других подробностей взаимоотношений между россиянином и украинцем не приводилось.

Забарный подписал контракт с клубом 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова. Руководство парижан предлагало российскому вратарю другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в команде.

    Все новости