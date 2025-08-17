Стало известно о полете Сафонова и украинца Забарного на матч ПСЖ на соседних креслах

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и его украинский одноклубник Илья Забарный летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Об этом сообщает Paris No Limit в соцсети X.

Других подробностей взаимоотношений между россиянином и украинцем не приводится. До этого появилась информация, что Сафонов после перехода Забарного в ПСЖ провел с ним разговор один на один.

ПСЖ принял меры предосторожности после трансфера Забарного, который подписал контракт с клубом 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова. Руководство парижан предлагало вратарю другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в команде.

Матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и английским «Тоттенхэмом» прошел 14 августа. Встреча завершилась победой ПСЖ в серии послематчевых пенальти. Сафонов провел матч на скамейке запасных. Российский голкипер выиграл с французским клубом уже пятый трофей.