Стало известно о разговоре Сафонова с украинским новичком ПСЖ Забарным

Sport.fr: Матвей Сафонов поговорил с украинцем Забарным после его перехода в ПСЖ

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел разговор с украинским новичком парижан Ильей Забарным. Об этом сообщает Sport.fr.

Издание отмечает, что ПСЖ принял меры предосторожности после подписания контракта с Забарным. Футболисты побеседовали о ситуации в свете конфликта России и Украины.

При этом Sport.fr обращает внимание на некоторые жесты украинца. В частности, единственным футболистом ПСЖ, на которого Забарный не подписался в соцсетях, остается Сафонов.

Забарный перешел в ПСЖ из английского «Борнмута» 12 августа. Защитник подписал с командой соглашение сроком на пять лет. До этого он отказывался от трансфера из-за Сафонова. После перехода Забарного российский вратарь выразил желание остаться в парижском клубе, несмотря на то, что руководство предлагало ему другие варианты продолжения карьеры.

ПСЖ купил Сафонова у «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года.