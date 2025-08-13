Спорт
11:36, 13 августа 2025Спорт

Стала известна позиция Сафонова после перехода в ПСЖ украинца

Российский вратарь Матвей Сафонов объявил о желании остаться в ПСЖ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский вратарь Матвей Сафонов объявил о желании остаться во французском ПСЖ, несмотря на переход в команду украинца Ильи Забарного. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, отечественный футболист считает, что уход из ПСЖ станет проявлением слабости. Отмечается, что он настроен бороться за место в основном составе.

Забарный перешел из английского «Борнмута» в ПСЖ 12 августа. Футболист подписал контракт с командой на пять лет. До этого он отказывался от перехода в ПСЖ из-за российского вратаря.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Забарный выступал за «Борнмут» с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 42 миллиона евро.

