Школьный уборщик тайно снял секс учеников на детской площадке и лишился работы

В Великобритании школьный уборщик из шотландского города Данди тайно снял на видео занимавшихся сексом учеников и лишился работы. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел утром 27 июля 2023 года. 51-летний Грэм Страхан заметил, что несовершеннолетние ученик и ученица занимаются сексом на детской площадке перед школой. Мужчина достал мобильный телефон и снял происходящее на видео. Расследование началось после того, как ролик широко распространился в сети, в том числе среди школьников.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения в школе и обнаружили кадры, на которых Страхан снимает учеников из окна одного из классов. Когда к мужчине явились правоохранители, он заявил, что знает, зачем они пришли. Уборщик сразу же сказал, что не имеет отношения к распространению ролика в сети, однако признался, что переслал его двоим друзьям.

Страхан признал себя виновным в вуайеризме. Мужчину уволили из школы, где он проработал 20 лет, а суд постановил на девять месяцев внести его в список людей, совершивших преступление против половой неприкосновенности. Кроме того, бывшего уборщика приговорили к 120 часам общественных работ.

Ранее сообщалось, что в Австралии хирург установил скрытые камеры в женских туалетах нескольких больниц и четыре года снимал коллег. От его действий пострадали по меньшей мере 460 женщин.