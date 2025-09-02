Следователи заинтересовались восхождением россиянки на Эльбрус

Следователи начали проверку из-за попавшей под камнепад на Эльбрусе туристки

Следователи организовали доследственную проверку в связи с травмированием российской туристки на горе Эльбрус. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 2 сентября группа незарегистрированных туристов совершала восхождение. На высоте 4600 метров в районе скал Пастухова женщина угодила под камнепад и получила травмы. Ей удалось выжить благодаря своевременно пришедшим на помощь спасателям.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

