04:00, 2 сентября 2025Из жизни

Сотрудник магазина украл интимные фото клиентки и попался из-за своей возлюбленной

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В американском штате Оклахома сотрудник салона мобильной связи украл интимные фото клиентки и попался на следующий день. Об этом пишет KOTV-DT.

Жительница города Талса Эбигейл Эддингфилд купила новый мобильный телефон, но не смогла самостоятельно перенести на него все данные со старого. Она обратилась за помощью в ближайший салон мобильной связи. По словам американки, сотрудник салона был очень вежлив и за полтора часа перенес все данные.

На следующий день Эддингфилд получила с неизвестного номера свое фото в обнаженном виде с подписью: «Зачем ты это сделала? Он же пытался помочь тебе». Выяснилось, что помогавший ей вежливый сотрудник украл ее интимные фото. На следующий день их обнаружила его возлюбленная и решила, что Эддингфилд домогается его.

Американка обратилась в полицию. Следователи изъяли записи с камер наблюдения в салоне и обнаружили, что молодой человек открыл папку с фотографиями, как только Эддингфилд передала ему телефон. «Когда другие клиенты подходили ближе к нам, он сразу же закрывал фотографии и возвращался в настройки, — пояснила девушка. — Я провела там полтора часа, и он постоянно проверял, все ли у меня в порядке и был очень добр. Я была очень благодарна ему, а теперь понимаю, что все это время он видел меня совершенно голой».

Кроме того, сотрудник салона возился со смартфоном полтора часа, хотя все необходимые процедуры по настройке должны были занять намного меньше времени. Также по правилам салона молодой человек должен был выполнять все работы в присутствии клиентки, и телефон должен был постоянно находиться на стойке в открытом доступе, однако в этом случае он уходил с гаджетом.

Полицейские проводят расследование. Какое наказание может грозить сотруднику салона, неизвестно.

В октябре 2024 года сообщалось, что в США священник украл интимные фото женщины со смартфона ее мужа. Пастор попросил телефон у прихожанина, так как ему якобы нужно было скачать аудиокнигу.

