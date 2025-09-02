Бывший СССР
Стали известны подробности о погибшем сыне убийцы Парубия

Сыном подозреваемого в убийстве Парубия назвали Михаила-Виктора Сцельникова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сыном подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия был военный Михаил-Виктор Сцельников. Эту информацию подтвердила мать бойца Елена Чернинька, передает Telegram-канал «Общественное».

«Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена», — сказала она.

30 августа стало известно об убийстве бывшего спикера Рады. Преступник был одет в форму курьера. Он сделал восемь выстрелов, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Подозреваемый по делу Парубия — Михаил Сцельников.

Позднее появилась информация о погибшем на фронте сыне Сцельникова. Он работал IT-специалистом.

