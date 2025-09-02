Мир
20:06, 2 сентября 2025Мир

Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

РИА Новости: В госпитале, где якобы обследовался Трамп, не усилили безопасность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Национальном военном госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где якобы обследовался президент США Дональд Трамп, не усиливали меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что в районе, где расположен медицинский центр, отсутствует перекрытие дорог или иные ограничения. Уточняется, что по состоянию на 11:00 вторника по местному времени (18:00 мск), у военного госпиталя обычное движение автотранспорта.

Кроме того, отсутствуют ограничения движения для пешеходов, а в небе над центром нет летательных аппаратов.

Ранее в сети нашли подтверждение слухам о проблемах со здоровьем у Трампа. Пользователи соцсети X заметили, что дороги у Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где лечатся сотрудники Белого дома, перекрыли.

