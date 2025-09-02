Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:50, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

В сети нашли подтверждение слухам о проблемах со здоровьем у Трампа

Metro: Перекрытие дорог у госпиталя подтвердило проблемы со здоровьем у Трампа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пользователи соцсети X нашли подтверждение слухам о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа, заметив, что дороги у Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где лечатся сотрудники Белого дома, перекрыли. На публикации на платформе обратило внимание издание Metro.

В Х стали появляться публикации о том, что подъезд к военному госпиталю перекрыли. Издание уточнило, что именно в этой больнице Трамп лечился от ковида в 2020 году. По мнению Metro, этот факт может быть подтверждением слухов о проблемах со здоровьем у американского лидера.

Материалы по теме:
«Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа
«Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа
Сегодня
Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?
Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?
30 августа 2025

«Не хочу делать необоснованных предположений, но, похоже, отделение скорой помощи в медицинском центре имени Уолтера Рида готово к работе», — отметил один из пользователей X.

Ранее Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

30 августа в сети появились слухи о том, что президента США не стало. Так пользователи сети отреагировали на заявление вице-президента Джэй Ди Вэнса о том, что он готов стать главой государства, если с Трампом что-нибудь случится. Позднее журналисты опубликовали фото Трампа, собравшегося играть в гольф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

    Лукашенко заявил о незаменимости России

    Беременную женщину оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки в Европе

    Побег двух арестантов из российского СИЗО попал на видео

    Россияне высказались об общении с коллегами во время отпуска

    Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

    В России шуткой отреагировали на слова Вучича об отношении Белграда к Москве

    Появилось совместное фото подозреваемого в убийстве Парубия с погибшим в Донбассе сыном

    Россия захотела запустить прямые рейсы еще в одну страну Азии

    Популярный актер кардинально сменил имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости