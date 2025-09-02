В сети нашли подтверждение слухам о проблемах со здоровьем у Трампа

Metro: Перекрытие дорог у госпиталя подтвердило проблемы со здоровьем у Трампа

Пользователи соцсети X нашли подтверждение слухам о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа, заметив, что дороги у Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где лечатся сотрудники Белого дома, перекрыли. На публикации на платформе обратило внимание издание Metro.

В Х стали появляться публикации о том, что подъезд к военному госпиталю перекрыли. Издание уточнило, что именно в этой больнице Трамп лечился от ковида в 2020 году. По мнению Metro, этот факт может быть подтверждением слухов о проблемах со здоровьем у американского лидера.

«Не хочу делать необоснованных предположений, но, похоже, отделение скорой помощи в медицинском центре имени Уолтера Рида готово к работе», — отметил один из пользователей X.

Ранее Трамп ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

30 августа в сети появились слухи о том, что президента США не стало. Так пользователи сети отреагировали на заявление вице-президента Джэй Ди Вэнса о том, что он готов стать главой государства, если с Трампом что-нибудь случится. Позднее журналисты опубликовали фото Трампа, собравшегося играть в гольф.