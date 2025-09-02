Наука и техника
Стало известно об активном использовании ВС России БЭКов в дельте Днепра

«Известия»: ВС России начали активно использовать БЭКи в дельте Днепра
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали активно использовать безэкипажные катера (БЭК) в дельте Днепра. Об этом газете «Известия» стало известно от источников в Минобороны России.

БЭКи используются для снабжения подразделений ВС на островах в дельте реки. Беспилотники доставляют боеприпасы и продукты, после чего возвращаются в тыл.

По словам представителя одного из подразделений с позывным Барсик, основными препятствиями для использования БЭКов являются украинские средства радиоэлектронной борьбы и минирование приостровной акватории противником.

«Противнику стоит ждать новых проблем уже в осенний период», — заметил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

В августе Telegram-канал «Изнанка» рассказал, что российские военнослужащие впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины.

