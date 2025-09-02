В Литве начнут закупать военные самолеты Embraer C–390 Millenium у Бразилии

Член НАТО — Литва — начнет закупать военные самолеты Embraer C–390 Millenium у Бразилии. Об этом сообщила замминистра обороны республики Лорета Маскалeвене, передает Delfi.

Вильнюс закупит три самолета взамен старых самолетов Spartan. По словам Маскалевене, они не соответствуют требования безопасности. Для Литвы будет дешевле, отмечает она, закупить новые самолеты, чем отремонтировать старые.

Однако в обществе Литвы есть и скепсис по этому вопросу. Так, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Гедримас Еглинскас опасается, что конечным бенефициаром такой покупки все равно станет Бразилия. Он отмечает, что страна входит в блок БРИКС вместе с Россией.

Ранее сообщалось, что Литва начинает цикл военных учений с участием 17 тысяч военнослужащих. Они пройдут в параллель российско-белорусским учениям «Запад».