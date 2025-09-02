Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:31, 2 сентября 2025Из жизни

Тигр растерзал мужчину и отгрыз ему голову

Republica: В Непале тигр растерзал 55-летнего мужчину и отгрыз ему голову
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Непале тигр растерзал жителя провинции Мадхеш. Об этом сообщает непальское издание Republica.

Утром в среду, 27 августа, 55-летний Кришна Прасад Шарма из города Джитпурсимара отправился на скутере собирать корм для скота в лес Адхабхар. Через некоторое время родные мужчины обратились в полицию, так как он не вернулся вовремя.

Сотрудники полиции вместе с солдатами провели поиски в лесу и обнаружили растерзанные останки Шарме. Правоохранители пришли к выводу, что на мужчину напал тигр. Дикая кошка расправилась с непальцем и отгрызла ему голову, обнаружить которую пока не удалось.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

В районном управлении полиции заявили, что по факту случившегося продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что тигр впервые растерзал человека в округе Ситатур индийского штата Уттар-Прадеш. Хищник расправился с фермером и съел его ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Раскрыта информация о пострадавших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

    На Западе заявили о согласии европейцев и американцев с одним тезисом Путина

    Путин начал переговоры с лидерами двух стран

    Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

    Мужчина рассказал о падении без парашюта с высоты 4,5 километра

    Посетители «Крокуса» рассказали о спасении от терррористов

    В Амурской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

    В США акула напала на восьмилетнего мальчика

    Тигр растерзал мужчину и отгрыз ему голову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости