Тигр растерзал мужчину и отгрыз ему голову

Republica: В Непале тигр растерзал 55-летнего мужчину и отгрыз ему голову

В Непале тигр растерзал жителя провинции Мадхеш. Об этом сообщает непальское издание Republica.

Утром в среду, 27 августа, 55-летний Кришна Прасад Шарма из города Джитпурсимара отправился на скутере собирать корм для скота в лес Адхабхар. Через некоторое время родные мужчины обратились в полицию, так как он не вернулся вовремя.

Сотрудники полиции вместе с солдатами провели поиски в лесу и обнаружили растерзанные останки Шарме. Правоохранители пришли к выводу, что на мужчину напал тигр. Дикая кошка расправилась с непальцем и отгрызла ему голову, обнаружить которую пока не удалось.

В районном управлении полиции заявили, что по факту случившегося продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что тигр впервые растерзал человека в округе Ситатур индийского штата Уттар-Прадеш. Хищник расправился с фермером и съел его ногу.

