Трамп не вышел на свое выступление в Белом доме

Трамп не вышел вовремя на свое выступление в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп уже 40 минут не выходит на свое выступление в Овальном кабинете. На это указало издание «Страна.ua».

Выступление главы Белого дома было запланировано на 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что слухи о проблемах со здоровьем у американского лидера появились после сообщений о перекрытии дорог возле военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне, где проходят лечение сотрудники Белого дома.

Трамп прокомментировал слухи. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.