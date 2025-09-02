Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:53, 2 сентября 2025Мир

Трамп не вышел на свое выступление в Белом доме

Трамп не вышел вовремя на свое выступление в Овальном кабинете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп уже 40 минут не выходит на свое выступление в Овальном кабинете. На это указало издание «Страна.ua».

Выступление главы Белого дома было запланировано на 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что слухи о проблемах со здоровьем у американского лидера появились после сообщений о перекрытии дорог возле военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне, где проходят лечение сотрудники Белого дома.

Трамп прокомментировал слухи. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

    Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

    Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

    Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

    Трамп оценил развитие отношений России и Китая

    В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

    Мерц высказался об отправке войск на Украину

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ ударами ФАБ-500 попало на видео

    Трамп не вышел на свое выступление в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости