У московского метро выстроили полосу препятствий из электросамокатов

В Москве электросамокаты заблокировали проход к метро «Бабушкинская»

На северо-востоке Москвы электросамокаты заблокировали проход к станции метрополитена «Бабушкинская». Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Это Москва».

На снимке, сделанном одним из местных жителей, можно увидеть «баррикаду», состоящую из нескольких десятков прокатных электросамокатов, которые оставили у входа в метро арендаторы. Поскольку техника заняла часть тротуара, дорога до станции превратилась в своеобразную полосу препятствий — москвичи и гости столицы оказались вынуждены лавировать и протискиваться между рядами самокатов.

Ранее стало известно, что в другом районе Москвы, Гольяново, обнаружили полчище припаркованных электросамокатов.