Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:35, 2 сентября 2025Экономика

У московского метро выстроили полосу препятствий из электросамокатов

В Москве электросамокаты заблокировали проход к метро «Бабушкинская»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы электросамокаты заблокировали проход к станции метрополитена «Бабушкинская». Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Это Москва».

На снимке, сделанном одним из местных жителей, можно увидеть «баррикаду», состоящую из нескольких десятков прокатных электросамокатов, которые оставили у входа в метро арендаторы. Поскольку техника заняла часть тротуара, дорога до станции превратилась в своеобразную полосу препятствий — москвичи и гости столицы оказались вынуждены лавировать и протискиваться между рядами самокатов.

Ранее стало известно, что в другом районе Москвы, Гольяново, обнаружили полчище припаркованных электросамокатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил смену позиции по Украине

    У московского метро выстроили полосу препятствий из электросамокатов

    Над территорией России уничтожили почти 30 дронов ВСУ за три часа

    Болгария отказалась расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Федерация альпинизма России объявила об окончании поисков Наговициной

    ВСУ ударили по российскому региону

    Полярные сияния заметили в небе над Россией

    В Москве возбудили дело после нападения на девочку

    Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

    Трамп сообщил об ударе по кораблю с наркотиками из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости