Убийце Парубия выбрали меру пресечения

Суд отправил под стражу на 60 дней подозреваемого в убийстве Парубия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Суд избрал в качестве меры пресечения для подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия содержание под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на решение суда.

«Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сцельникова Михаила Викторовича 1973 года рождения сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога», — сказал судья.

Ранее подозреваемый опроверг свои связи с Россией. Он заявил, что появившаяся в украинских СМИ информация о шантаже со стороны России не соответствует действительности.

