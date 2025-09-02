Из жизни
17:11, 2 сентября 2025Из жизни

Ученые обнаружили у молодой девушки способность «путешествовать во времени»

Neurocase: Во Франции изучили уникальный случай путешествий во времени
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrew Brookes / Getty Images

Ученые обнаружили у молодой девушки из Франции наличие феноменальной автобиографической памяти, которая позволяет ей «путешествовать во времени». Научная статья об этом случае опубликована в журнале Neurocase.

17-летняя француженка, известная в исследовании под инициалами TL, описывает свою память как сложную организованную систему, где воспоминания хранятся в своеобразной «белой комнате» с тематическими разделами. Каждый раздел посвящен определенной сфере жизни: семейным событиям, отпускам, друзьям и даже коллекции мягких игрушек, где каждая игрушка имеет собственную «метку» с информацией о времени и обстоятельствах получения. Ее уникальная память позволяет ей не только в мельчайших деталях вспоминать личные события, но и мысленно переживать их заново, совершая своеобразные путешествия во времени. Эти симптомы соответствуют редкому неврологическому состоянию, известному как гипертимезия.

Исследователи из Парижского института мозга и Университета Париж-Ситé под руководством Валентины Ла Корте документально изучили удивительные особенности памяти TL. В стандартизированных тестах девушка продемонстрировала исключительную способность не только к реконструкции прошлого, но и к детальному моделированию будущего. Ее воспоминания сопровождались сильным чувством «повторного переживания», а воображаемые будущие события вызывали ощущение «предварительного проживания» — субъективное ощущение, сходное с вспоминанием, но примененное к ожидаемым личным событиям.

Уникальность случая TL заключается в том, что, в отличие от других случаев гипертимезии, которые часто описываются как непроизвольные и даже сбивающие с толку, француженка обладает выраженной степенью контроля над своими воспоминаниями. Она сознательно использует дополнительную ментальную архитектуру для эмоциональной саморегуляции: «комнату льда» для охлаждения гнева, «комнату проблем» для размышлений и даже «военную комнату», связанную с чувством вины из-за отсутствия отца. Это указывает на сложное взаимодействие между памятью, эмоциями и самосознанием.

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи отмечают определенные ограничения исследования. Точность детских воспоминаний не может быть полностью верифицирована, так как некоторые события могли быть реконструированы под влиянием фотографий, семейных историй или даже снов.

Ранее сообщалось о жительнице Нидерландов, которая из-за поражения мозга стала видеть драконов вместо людей. По словам 52-летней женщины, когда она встречала людей, сначала их лица казались ей нормальными. Однако затем они всегда начинали преображаться в черные морды мифических рептилий с заостренными ушами.

