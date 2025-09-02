Уехавшая из России актриса заявила о мечте сыграть Пугачеву

Российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова заявила о желании сыграть эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Я мечтаю сыграть эту великую женщину. Я мечтаю об этом уже лет пять. Очень надеюсь, что однажды это случится», — поделилась Шмыкова.
Артистка покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине и переехала в Германию. Пугачева также уехала из страны и вместе с семьей проживает на Кипре.
Ранее Шмыкова сравнила Берлин и Москву. По ее словам, к жизни в Германии пришлось привыкать, особенно к темпу и тому, что после 16 часов все закрывается.