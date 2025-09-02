Культура
11:50, 2 сентября 2025Культура

Уехавшая из России актриса заявила о мечте сыграть Пугачеву

Актриса Варвара Шмыкова заявила, что мечтает сыграть певицу Аллу Пугачеву
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова заявила о желании сыграть эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я мечтаю сыграть эту великую женщину. Я мечтаю об этом уже лет пять. Очень надеюсь, что однажды это случится», — поделилась Шмыкова.

Артистка покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине и переехала в Германию. Пугачева также уехала из страны и вместе с семьей проживает на Кипре.

Ранее Шмыкова сравнила Берлин и Москву. По ее словам, к жизни в Германии пришлось привыкать, особенно к темпу и тому, что после 16 часов все закрывается.

