В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

WSJ рассказала о «фантомных» проектах строительства дата-центров в США

Энергетические компании в США фиксируют массовый наплыв запросов на подключение от разработчиков дата-центров, подпитываемых бумом искусственного интеллекта, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на согласовании находятся проекты суммарной мощностью почти 400 гигаватт, что составляет более половины пикового потребления всей континентальной части США в жаркие летние дни.

Журналисты уточнили, что платформы как ChatGPT потребляют в 10 раз больше энергии, чем обычный запрос в Google. При этом значительная часть проектов считается «фантомными» — они создают нагрузку на планирование сетей, но могут не быть реализованы.

21 января президент США Дональд Трамп объявил о выделении около 500 миллиардов долларов частных денег на создание компании для инвестирования в искусственный интеллект (ИИ).