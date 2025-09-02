Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 2 сентября 2025Мир

В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

WSJ рассказала о «фантомных» проектах строительства дата-центров в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Энергетические компании в США фиксируют массовый наплыв запросов на подключение от разработчиков дата-центров, подпитываемых бумом искусственного интеллекта, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, на согласовании находятся проекты суммарной мощностью почти 400 гигаватт, что составляет более половины пикового потребления всей континентальной части США в жаркие летние дни.

Журналисты уточнили, что платформы как ChatGPT потребляют в 10 раз больше энергии, чем обычный запрос в Google. При этом значительная часть проектов считается «фантомными» — они создают нагрузку на планирование сетей, но могут не быть реализованы.

21 января президент США Дональд Трамп объявил о выделении около 500 миллиардов долларов частных денег на создание компании для инвестирования в искусственный интеллект (ИИ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    В Ростове раскрыли подробности атаки ВСУ

    Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным

    Фанатам «Секса в большом городе» захотели запретить делать фото на крыльце Кэрри

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Ирландия заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Украине

    47-летняя телезвезда снялась в пальто без бюстгальтера и напугала фанатов худобой

    Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

    В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

    Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости