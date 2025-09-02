Россия
12:57, 2 сентября 2025Россия

В Госдуме призвали отправлять в психлечебницы зумеров из-за одного тренда

Депутат ГД Милонов призвал отправлять в психлечебницы режущих себе рты зумеров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Калечащих себя зумеров нужно отправлять на принудительное лечение. Об этом заявил «Абзацу» депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводятся в Telegram-канале издания.

Речь идет об онлайн-челлендже, участники которого подрезают себе уголки рта для придания улыбке большей выразительности.

«Подростков, которые это делают, нужно направить на лечение в психиатрическую больницу», — заявил Милонов. Он утверждает, что ни один психически нормальный человек не станет калечить себя ради следования сетевым веяниям. Вдохновителей же членовредительского тренда депутат призвал привлечь к уголовной ответственности.

Ранее Милонов высказался об уехавших из России представителях шоу-бизнеса. Он призвал лишать таких артистов гражданства и заявил, что по отношению к ним не должно быть «никакой пощады».

ЖЗЛ
