В Грузии россиянина приговорили к 8 годам тюрьмы

В Грузии приговорили к 8 годам заключения участвовавшего в протестах россиянина

В Грузии к 8 годам и 6 месяцам тюремного заключения приговорили россиянина, участвовавшего в протестах против правительства республики в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. При этом фигурант своей вины не признал.

Ранее стало известно, что задержанные в Грузии граждане России Артем Грибуль и Антон Чечин объявили голодовку. Они потребовали улучшения условий содержания и предоставление доступа СМИ ко всем судебным процессам.

Причиной протестов, начавшихся в Грузии в 2024 году, стало несогласие оппозиции с результатами парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Кроме того, участники митингов выступали против решения грузинских властей приостановить процесс вступления в Европейский Союз.