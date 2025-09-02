Инфляция в Казахстане возобновила рост

Reuters: Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в августе до 12,2 %

Инфляция в Казахстане вернулась к росту после месячной паузы, ускорившись в августе с июльских 11,8 процента год к году и 0,7 процента месяц к месяцу до 12,2 и 1,0 процента соответственно. Об этом сообщает Reuters.

Наибольший вклад в рост цен за год внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,7 процента), жилищные услуги (2,0 процента) и сектор здравоохранения (1,5 процента), говорится в публикации.

Колебавшийся в пределах 8,0-8,5 процента показатель годовой инфляции в Казахстане начал расти с декабря прошлого года, неуклонно повышаясь вплоть до июля. При этом уже по итогам января отмечалось, что для достижения таргета в 5 процентов месячная инфляция не должна превышать 0,41 процента, тогда как в стране она ускорилась с 0,9 до 1,1 процента, а годичный показатель — с 8,6 до 8,9 процента.

На прошлой неделе, комментируя решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5 процента годовых, в Нацбанке Казахстана указали, что «вклад продовольственных товаров в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером», а инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,2 процента. «Мировые цены на продовольствие растут. Инфляция в России, несмотря на замедление, остается на высоких уровнях», — также подчеркивалось в пресс-релизе регулятора.