В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали размещение китайских войск на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших переговоров не обсуждали размещение китайских войск на Украине. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Вообще об этом не было разговора», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах сообщило о якобы готовности Пекина отправить свои миротворческие силы на Украину в случае, если их развертывание будет осуществлено на основе мандата Организации Объединенных Наций.

В ответ на публикацию официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности.