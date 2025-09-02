Бывший СССР
В МИД прокомментировали преследование УПЦ со стороны украинских властей

Мирошник: Власти Украины выдумали псевдоправовой механизм для уничтожения УПЦ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Власти Украины выдумали псевдоправовой механизм для уничтожения крупнейшей конфессии в стране — Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинская власть совершает очередной шаг в череде действий по удушению ортодоксального православия на Украине, которое является главенствующим для миллионов православных Украины. Украинская власть выдумала псевдоправовой механизм по уничтожению ненавистной для них православной церкви», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что украинские власти следуют созданным им механизму, чтобы лишить крупнейшие приходы Украины правовой субъектности, а затем подвергнуть их разграблению и уничтожению.

Ранее стало известно, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

