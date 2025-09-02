В Москве задержали руководителей крупнейшего в стране объединения строителей. В чем их обвиняют?

В Москве задержали руководителей крупнейшей в стране строительной ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Их обвиняют в коммерческом подкупе.

Речь идет о главе организации Сергее Кононыхине и его заместителе, юристе Виталии Еремине. В данный момент обвиняемые заключены под стражу.

НОСТРОЙ был создан в 2009 году по решению I Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (СРО), в число которых входили объединения, занимающиеся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов. В НОСТРОЙ входят 240 СРО по всей России — это более 105 тысяч строительных компаний.

Башенный кран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В НОСТРОЙ подтвердили факт задержания руководителей

В объединении НОСТРОЙ подтвердили информацию о задержании своих руководителей Кононыхина и Еремина.

Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает Елена Кольцова глава пресс-центра НОСТРОЙ

Представитель организации добавила, что НОСТРОЙ рассчитывает на скорейшее разрешение сложившейся ситуации, а также готов всесторонне содействовать следственным проверкам.

Согласно последним данным, решение об аресте Кононыхина и Еремина было принято 29 августа судьей Замоскворецкого райсуда Москвы Ириной Зориной. Обвиняемые проходят по делу о коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа).

