В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

Депутат Рады Дубинский: План ЕС по размещению войск на Украине безоснователен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разработке плана по отправке войск на Украину бессмысленно. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

Он отметил, что у фон дер Ляйен, вероятно, «немного повреждены мозги», назвав ее слова о европейском плане «чушью и фейком».

«Во-первых, скажите бабушке, что у ЕК нет "войск" и даже права их где-то размещать от чьего-то имени. Во-вторых, решения ЕС все еще принимаются единогласно, а консенсуса там и рядом по этому вопросу нет», — указал Дубинский.

Ранее глава ЕК сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

