В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

Дандыкин: Поиск подлодки был частью проработки сценария НАТО на случай войны

Операция НАТО по поиску российской подлодки в Норвежском море закончилась ничем, однако расслабляться рано. Комментируя произошедшее, бывший командир подлодки, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заметил, что для стран Североатлантического альянса «охота» за флотом России является частью одного из сценариев на случай возможной войны, передает «Царьград».

Он подчеркнул, что иностранные военные выполняли боевую задачу, а не просто тратили свои силы впустую.

«Снимают параметры, и если определяют подводную лодку, то это огромный успех. Потому что ее параметры фиксируются и сохраняются в базе данных… Но вот наши ребята работают так, чтобы их никто не определил», — объяснил Дандыкин.

По его словам, итог неудавшейся операции двойной — с одной стороны, неудача НАТО стала тактическим успехом России, но с другой — это предупреждение для Москвы о том, что она имеет дело с собранным и хорошо оснащенным противником, который не теряет бдительности.

Ранее Великобритания, США и Норвегия начали масштабные поиски российской подлодки. По их версии, она якобы угрожала американскому авианосцу Gerald R. Ford.