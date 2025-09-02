Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:55, 2 сентября 2025Россия

В России рассказали о планах НАТО использовать японский флот

Патрушев заявил о планах НАТО использовать флот Японии в разных уголках мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Об этом он высказался в интервью aif.ru.

Патрушев назвал Японию одной из мощнейших морских держав мира. По его словам, флот страны умеет решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана.

«"По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны», — добавил он.

Ранее либерально-демократическая партия (ЛДП) в Японии начала обсуждать создание «азиатской версии НАТО», в связи с чем в штаб-квартире партии был создан специальный комитет. Однако многие члены ЛДП относятся к данной идее с большим скептицизмом из-за сложностей в ее осуществлении и необходимости внесения изменений в конституцию страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Солдаты десантно-штурмовой бригады ВСУ попали в окружение в Сумской области

    Коуч предупредила об опасности дешевых секс-игрушек

    Школьный уборщик тайно снял секс учеников на детской площадке и лишился работы

    Сыгравшая Наташу Ростову британская актриса снялась в откровенном купальнике

    В США анонсировали выступление Трампа

    В США призвали Украину придерживаться нейтралитета в соответствии с конституцией

    В России рассказали о планах НАТО использовать японский флот

    Песков назвал западную политическую модель исчерпавшей себя

    В России уличили Японию в напускном пацифизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости