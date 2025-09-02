В России шуткой отреагировали на слова Вучича об отношении Белграда к Москве

Политолог Виноградов пошутил про Белоруссию после слов Вучича о России

Сербия не является единственной страной Европы, которая не вводила против России санкций. Это следует из публикации в Telegram-канале российского политолога Михаила Виноградова, который шуткой отреагировал на соответствующие слова президента Сербии Александра Вучича.

Виноградов привел заявление Вучича, в котором тот указал на особые отношения Белграда и Москвы, а также пообещал сохранять нейтралитет. В этом контексте политолог пошутил о «забытой» Белоруссии.

Вучич: «Сербия — единственная страна Европы, которая не ввела санкций против России, она будет сохранять нейтралитет». Беларусь забыта Михаил Виноградов

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине. Сербский лидер подчеркнул, что ценит возможность личных встреч с российским президентом.