В России скептически высказались о версии расправы над Парубием

Экс-вагнеровец Condottiero назвал неумной версию расправы над Парубием
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Версия расправы украинца Михаила Сцельникова над экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием из-за смерти сына под Артемовском (украинское название — Бахмут) является неумной. Так озвученную причину назвал экс-вагнеровец, ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

По скептическому замечанию бывшего военнослужащего, эта версия придумана в Службе безопасности Украины (СБУ). Он отметил, что она устраивает аудиторию украинских медиа.

Пойманный за ликвидацию Парубия львовский житель заявил, что завалил последнего в отместку за погибшего после встречи с вагнерами в Бахмуте сына. Чего-то умнее придумать в СБУ не смогли

Condottiero

«Но пипл хавает, кастрюли гремят», — высказался блогер.

Парубий получил смертельное ранение из огнестрельного оружия во Львове днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался житель города Михаил Сцельников.

