11:35, 2 сентября 2025Экономика

В России упала ставка по вкладам на два года

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на два года упала ниже 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские банки из первой двадцатки снизили среднюю ставку по вкладам на два года. Это выяснили эксперты финансового маркетплейса «Финуслуги». Их процитировал ТАСС.

В августе эта ставка опустилась на 0,52 процентных пункта и на 1 сентября составила 10,95 процента. Отмечается, что сегодня вклады со сроком на два года можно открыть в 16 из 20 крупнейших кредитных организаций.

Кроме того, оказалось, что самый низкий доход по депозитам (9,68 процента) предлагается желающим открыть трехлетний вклад. На максимальную доходность (15,74 процента) могут рассчитывать те, кто обзаведется вкладом на три месяца.

Как следует из данных Банка России, благодаря исторически высоким процентным ставкам российские домохозяйства смогли накопить рекордную сумму банковских депозитов. За семь месяцев вклады физических лиц выросли на восемь процентов и достигли 43,6 триллиона рублей. В общей сложности объем вкладов и счетов оценивается в 61,1 триллиона рублей.

