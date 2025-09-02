В РПЦ заявили о неумении россиян жить

Россияне не знают, как вести себя в простейших бытовых ситуациях. О неумении жителей страны жить заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Береговой, его слова приводит «Радио Sputnik» в Telegram.
По словам Берегового, прихожан чаще всего волнует не спасение души, а способ ужиться со знакомыми и близкими родственниками — женой, родителями супруга.
Материалы по теме:
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
21 июня 2020
Защитники военных, спасители алкоголиков и святые с Яндекс.Маркета.Как россияне делят небесных покровителей?
23 октября 2023
«Опомнитесь, безумцы»Во времена СССР Церковь потеряла все. Как РПЦ восстанавливала свое могущество?
29 апреля 2023
«Люди не умеют жить. Их родители не научили, в школе не научили. Как с человеком общаться, непонятно. У нас сейчас каждый первый — интраверт, и каждый второй у нас с неврастенией», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае священники с мощами проклявшего СССР патриарха Тихона облили площадь Ленина святой водой.