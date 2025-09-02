Ценности
16:33, 2 сентября 2025

В сети увидели новую стрижку девушки и посоветовали ей судиться с парикмахером

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В сети увидели новую стрижку пользовательницы Кэти Дал и посоветовали ей судиться с парикмахером. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка продемонстрировала стрижку каскад, отметив, что собирается подстричься у одного из лучших мастеров. Затем она показала результат работы стилиста: ее пряди остались длинными снизу и оказались коротко и чрезмерно неровно укорочены на макушке. «Я скучаю по своим волосам. Помогите», — указала в подписи автор поста.

Видео набрало 5,7 миллиона просмотров. Зрители высказались о ситуации в комментариях. «Девушка, подавайте в суд. Подавайте в суд на его семью, предков, соседей. Подавайте в суд на всех», «Вот почему я стригусь сама. По крайней мере, если я что-то испорчу, то могу злиться только на себя», «Если бы с моими волосами сделали то же самое, я бы оказалась в тюрьме», — отмечали юзеры.

В августе сообщалось, что студентка Кайри (фамилия не указывается) из США захотела стать блондинкой и осталась с лысиной после окрашивания.

