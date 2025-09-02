В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

Уитакер: США не вводят пошлины против Китая, пока идут переговоры с Пекином

Соединенные Штаты пока что воздерживаются от введения вторичных санкций или новых пошлин в отношении Китая, пока ведутся обширные торговые переговоры с Пекином. Об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Президент Трамп не ввел пошлины в отношении Китая, так как эти переговоры продолжаются. И конфликт на Украине, конечно же, является частью этих обсуждений», — объяснил эксперт.

Уитакер также отметил, что, несмотря на то, что, по его мнению, пошлины могут быть эффективными. Однако они не помогут решить проблемы как в вопросе торговли между США и КНР, так и в вопросе конфликта на Украине.

В конце августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что США не вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Китая за его торговые связи с Россией, так как действующие тарифы уже достаточно высоки. Он также уточнил, что в настоящий момент пошлина на китайский импорт у Соединенных Штатов установлена на уровне 54 процента.

До это СМИ писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что воздержится от повышения пошлин на китайские товары, которые могли быть введены из-за закупок КНР российской нефти.