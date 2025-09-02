Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 2 сентября 2025Мир

В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

Уитакер: США не вводят пошлины против Китая, пока идут переговоры с Пекином
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Соединенные Штаты пока что воздерживаются от введения вторичных санкций или новых пошлин в отношении Китая, пока ведутся обширные торговые переговоры с Пекином. Об этом рассказал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

«Президент Трамп не ввел пошлины в отношении Китая, так как эти переговоры продолжаются. И конфликт на Украине, конечно же, является частью этих обсуждений», — объяснил эксперт.

Уитакер также отметил, что, несмотря на то, что, по его мнению, пошлины могут быть эффективными. Однако они не помогут решить проблемы как в вопросе торговли между США и КНР, так и в вопросе конфликта на Украине.

В конце августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что США не вводят дополнительные импортные пошлины в отношении Китая за его торговые связи с Россией, так как действующие тарифы уже достаточно высоки. Он также уточнил, что в настоящий момент пошлина на китайский импорт у Соединенных Штатов установлена на уровне 54 процента.

До это СМИ писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что воздержится от повышения пошлин на китайские товары, которые могли быть введены из-за закупок КНР российской нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

    В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

    Более двухсот украинских солдат пропали в Сумской области

    Украинский волонтер раскрыл потери ВСУ

    Европа определилась с гарантиями безопасности для Украины

    Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» похвасталась прессом в откровенном бикини

    Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

    На Украине предъявили обвинения генералу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости