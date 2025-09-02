Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 2 сентября 2025Мир

В США признали превосходство России и Китая в одном вопросе

NYT: Россия и Китай являются стабильными партнерами, в отличие от США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и Китай являются более стабильными партнерами для других стран, в отличие от США во главе с Дональдом Трампом, ведущим хаотичную политику. Об этом заявил аналитик Майкл Киммедж, его слова приводит The New York Times (NYT).

«Китайский аргумент, к которому с радостью присоединяется и Россия, заключается в том, что США являются настоящим источником беспорядка. И теперь это не просто мем или спор. Это правда», — отметил эксперт.

Отмечается, что «разрушительные» торговые войны Трампа и его «достаточно переменчивая» внешняя политика показывают то, что Москва и Пекин представляются более стабильными потенциальными партнерами для других стран, чем Вашингтон.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что лидеры России, Китая и Индии проявили единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости