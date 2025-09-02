В УФСИН прокомментировали сообщение об ухудшении здоровья экс-министра обороны ДНР

Кировское УФСИН опровергло сообщение об ухудшении здоровья осужденного Стрелкова

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергли сообщение об ухудшении состояния здоровья бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденного за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

По данным правоохранителей, информация об ухудшении здоровья Стрелкова в колонии не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что здоровье осужденного стало ухудшаться с каждым днем, у него стали происходить приступы стенокардии из-за ишемической болезни сердца и появилась сильная одышка.