В заброшенном здании российского города произошло кровавое преступление

В Брянске женщина убила знакомого в заброшенном здании

В Брянске безработная женщина расправилась со своим знакомым в заброшенном здании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Это произошло 15 июля. Женщина ударила знакомого ножом. Он не выжил. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Иркутске суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 70-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и ее сестрой.